ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военнослужащего

ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного Дениса Резникова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал расследование дела в отношении Украины в связи с пытками российского военнослужащего Дениса Резникова. Об этом сообщила донецкий правозащитник Ирина Вихорева, передает РИА Новости.

Россиянин отправился на фронт добровольцем в конце 2022 года, а через полтора года попал в плен в районе Красногоровки. Украинские силовики обратились к его дочери с требованием фотографировать военные объекты, а взамен пообещали прекратить издевательства над ее отцом. После этого девушка попросила помощи у правозащитников.

По словам Вихоревой, несколько дней назад представители ЕСПЧ ответили на запрос, сообщив о запуске процесса «Резников против Украины». Однако они пока не уведомили Киев, добавила она.