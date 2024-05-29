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19:19, 29 мая 2024Спорт

Фигуристка-чемпионка рассказала о пощечине от Тарасовой

Олимпийская чемпионка Бестемьянова рассказала о пощечине от тренера Тарасовой
Наталья Бестемьянова

Наталья Бестемьянова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как получила пощечину от заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Когда она меня ударила, это был психологический прием, она одним движением привела меня в чувство, в порядок», — заявила Бестемьянова, добавив, что Тарасова была ласковым тренером.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.

В мае 2022 года семикратная чемпионка Эстонии по фигурному катанию Елена Глебова рассказала о различиях подготовки спортсменов в США и России. Глебова посчитала, что российские фигуристы показывают выдающиеся результаты за счет жестоких методов работы тренеров.

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      Анастасия Борисова
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