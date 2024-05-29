Российский стилист Владислав Лисовец назвал оголенное тело трендом лета

Стилист Владислав Лисовец назвал главные модные тренды на лето 2024 года. Его комментарий публикует «Общественная служба новостей» (ОСН).

По словам эксперта, в грядущем сезоне особенно популярны будут предметы гардероба, оголяющие тело. Среди них — футболки, мини-юбки, чрезмерно короткие шорты и наряды из прозрачных и полупрозрачных тканей. При этом, чтобы избежать излишней откровенности, специалист посоветовал сочетать в образах открытый верх и закрытый низ и наоборот.

«Самый главный тренд — это очень много голого тела. Но носить это нужно так, чтобы не превращаться в супероткровенную и вульгарную девушку», — заявил собеседник издания.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал цветные пластыри на ногах новым трендом.