Лисовец назвал оголенное тело трендом лета
Российский стилист Владислав Лисовец назвал оголенное тело трендом лета
Стилист Владислав Лисовец назвал главные модные тренды на лето 2024 года. Его комментарий публикует «Общественная служба новостей» (ОСН).
По словам эксперта, в грядущем сезоне особенно популярны будут предметы гардероба, оголяющие тело. Среди них — футболки, мини-юбки, чрезмерно короткие шорты и наряды из прозрачных и полупрозрачных тканей. При этом, чтобы избежать излишней откровенности, специалист посоветовал сочетать в образах открытый верх и закрытый низ и наоборот.
«Самый главный тренд — это очень много голого тела. Но носить это нужно так, чтобы не превращаться в супероткровенную и вульгарную девушку», — заявил собеседник издания.
Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал цветные пластыри на ногах новым трендом.