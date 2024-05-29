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11:35, 29 мая 2024Спорт

Махачев назвал секунданта на поединок с Порье

Махачев заявил, что его секундантом на поединке с Порье будет Хабиб Нурмагомедов
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал секунданта на поединок с американцем Дастином Порье. Его слова приводятся на странице промоушена в соцсети X.

Махачев заявил, что его секундантом будет бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. «Орел приземлился в Нью‑Джерси, он будет в моем углу. Честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг», — поделился он деталями.

Махачев и Порье встретятся в главном бою турнира UFC 302 в США 1 июня. Российский боец в случае победы защитит чемпионский пояс в третий раз и повторит рекорд Нурмагомедова по числу защит титула для легкой весовой категории.

32-летний Махачев провел 26 боев в профессиональной карьере, уступив лишь в одном из них. Всего на его счету 25 побед, 16 из которых — досрочные. 35-летний Порье одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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