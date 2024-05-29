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09:25, 29 мая 2024Забота о себе

Молодым женщинам назвали способ самостоятельно выявить факторы риска рака груди

Гинеколог Таис Алиабади: высокий рост и роды после 30 повышают риск рака груди

Фото: PxHere

Акушер-гинеколог Таис Алиабади назвала молодым женщинам способ самостоятельно выявить высокий риск рака молочной железы. Слова врача приводит Daily Mail.

Выступая на саммите Fortune по раку у молодых людей, Алиабади отметила, что женщин младше 40 лет очень редко направляют на скрининг. По словам врача, это приводит к тому, что рак груди у них диагностируют на поздних стадиях, когда он хуже поддается лечению.

Чтобы вовремя выявить болезнь, специалистка призвала обращать внимание на факторы, которые повышают риск рака молочной железы. К ним, по словам Алиабади, относятся высокий рост, роды после 30 лет, уплотнения в груди, наличие семейного анамнеза и лишнего веса. Врач добавила, что риск появления злокачественных опухолей увеличивает мутация гена BRCA1 или BRCA2 и раннее начало менструации.

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Алиабади рекомендовала суммировать факторы риска. Она указала, что, если их доля превышает 20 процентов, регулярную маммографию надо начинать делать не после 40, а после 30 лет. Гинеколог утверждает, что такой подход помог ей вовремя обнаружить злокачественные опухоли у голливудской актрисы Оливии Манн. «У Оливии были отрицательные результаты маммограммы и отрицательные результаты УЗИ, но поскольку ее пожизненный риск составлял 37 процентов, я добавила МРТ, которое показало наличие двух опухолей в правой груди и одной в левой», — рассказала Алиабади.

Ранее сообщалось, что звезда «Людей Икс» Оливия Манн с 2023 года борется с раком. Она перенесла пять операций, во время которых ей сделали двойную мастэктомию, а также удалили матку и яичники.

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      Екатерина Улитина
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