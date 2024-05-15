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16:29, 15 мая 2024Забота о себе

Борющейся с раком известной актрисе удалили матку и яичники

Актрисе Оливии Манн удалили матку и яичники из-за рака

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Борющаяся с раком американская актриса Оливия Манн рассказала, что перенесла пятую операцию, во время которой ей удалили матку и яичники. Об этом она сообщила в интервью журналу Vogue.

Актриса призналась, что ей было нелегко решиться на операцию, поскольку теперь она не сможет зачать и выносить ребенка. Однако по ее словам, у нее не оставалось другого выбора, поскольку половые гормоны могли вызвать рецидив рака. «Мне сделали овариэктомию и гистерэктомию. Я удалила матку, фаллопиевы трубы и яичники. Это произошло буквально в прошлом месяце», — рассказала Манн.

43-летняя знаменитость добавила, что после операции у нее была настоящая паника и нервный срыв. «Это так странно, когда ты прожил со своим телом всю жизнь, у тебя так долго были менструации, ты чувствовал, когда наступает овуляция, и внезапно все это проходит», — вспоминает эмоции известная актриса.

Тем не менее она признала, что уже через неделю после хирургического вмешательства ей стало намного лучше. Манн уточнила, что теперь ей не приходиться пить агрессивные препараты, из-за которых она плохо себя чувствовала и почти не вставала с постели.

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Ранее Манн рассказала, что в 2023 году у нее нашли агрессивную форму рака в обеих молочных железах. Актриса перенесла несколько операций, в том числе двойную мастэктомию.

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      Екатерина Улитина
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