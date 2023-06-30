Мадонна попала в реанимацию из-за странной инфекции. Чем она больна и почему ее подключили к ИВЛ?

Врачи заявили, что Мадонна попала в реанимацию из-за перегрузок при подготовке турне

Врачи заявили, что популярная американская певица Мадонна попала в реанимацию и была подключена к аппарату ИВЛ из-за эмоциональных и физических перегрузок при подготовке к мировому турне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 28 июня, стало известно, что 64-летнюю Мадонну госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией. Проблемы со здоровьем поп-исполнительницы оказалось настолько серьезными, что ей пришлось отложить концертный тур Celebration, который должен был начаться 15 июля в Ванкувере.

Как Мадонна оказалась в отделении неотложной помощи

Мадонна была найдена без сознания в собственной квартире в Нью-Йорке и экстренно доставлена в больницу в субботу, 24 июня. Оценив ее состояние, врачи приняли решение минимум на сутки подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она была вынуждена провести несколько дней в отделении интенсивной терапии. Сейчас она уже находится в сознании и чувствует себя лучше, но все еще находится под медицинским наблюдением Гай Осири менеджер Мадонны

Также СМИ узнали, что певица в течение месяца до госпитализации чувствовала себя плохо, но игнорировала свои симптомы и не обращалась к врачу, потому что была полностью сосредоточена на репетициях. Врачи считают, что температура была признаком инфекции, которая обострилась, потому что ее не лечили.

В течение нескольких дней после госпитализации состояние Мадонны было настолько тяжелым, что медики некоторое время сомневались, что она сможет справиться с болезнью, однако все-таки смогли стабилизировать ее состояние. В настоящее время певицу уже выписали из больницы, и она продолжает лечиться дома.

При этом отмечается, что Мадонна все еще чувствует себя плохо: она прикована к постели и страдает от частых приступов тошноты. Инсайдеры из близкого окружения артистки заявляют, что до полного выздоровления могут пройти недели, если не месяцы.

Какую болезнь диагностировали Мадонне

Точный диагноз Мадонны так и не был озвучен в прессе, причиной ее внезапного недомогания по-прежнему называется таинственная «серьезная бактериальная инфекция». При этом, как отмечают врачи, за общими фразами может скрываться «любое состояние, вызванное ростом бактерий или ядами в организме». Среди распространенных бактериальных заболеваний специалисты выделяют инфекции, передающиеся половым путем, инфекции кожи, носа, ушей, мочевыводящих путей, пищевые отравления. Как правило, они не представляют серьезной угрозы для жизни и успешно поддаются лечению курсом антибиотиков.

В то же время практикующий терапевт, доктор медицинских наук Марк Сигель в беседе с журналистами телеканала Fox News подчеркнул, что любая бактериальная инфекция, которая проникает глубоко в тело, например в кровь, сердце, легкие, мозг и другие важные внутренние органы, может быть опасной для жизни.

Пребывание в отделении интенсивной терапии очень серьезно, и это показывает, что человек был в опасной для жизни ситуации. Если пациента выписывают из этого отделения, то можно с оптимизмом утверждать, что человек выздоровеет Марк Сигель практикующий врач-терапевт, доктор медицинских наук

Что могло подорвать здоровье Мадонны

Врачи сходятся во мнении, что проблемы со здоровьем у поп-исполнительницы могли быть спровоцированы изнурительной подготовкой к мировому турне, в котором было запланировано 89 концертов. Родственники Мадонны утверждали, что эти гастроли были особенно важны для нее, так как были посвящены 40-летию ее певческой карьеры. Артистка хотела, чтобы все прошло идеально, поэтому в течение последних нескольких месяцев очень много репетировала и шесть раз в неделю занималась спортом. В результате чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки ослабили иммунитет Мадонны и сделали восприимчивой к любым инфекциям и вирусам.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Томас Мур отметил, что певица попросту не рассчитала свои силы и довела свой организм до истощения.

Когда вы физически измотаны, нервное истощение может стать серьезной проблемой. Если вы недостаточно отдыхаете, ваша иммунная система становится слабее. Энергичные тренировки и активный образ жизни неопасны только до тех пор, пока вы заботитесь о себе Томас Мур врач-инфекционист, доктор медицинских наук

Истощение повышает уровень стресса и провоцирует развитие воспалительного процесса в организме, из-за чего он не может справиться даже с самыми простыми инфекциями, добавил Мур. По его словам, негативно влияет на иммунитет также недостаток сна, что особенно критично в зрелом возрасте. Также ослабить иммунитет Мадонны могла ее любовь к пластическим операциям, последнюю из которых она, похоже, перенесла начале 2023 года, про причине чего в феврале на церемонии вручения «Грэмми» выглядела неузнаваемой, подытожил врач.

Ранее стало известно, что родные Мадонны готовились к худшему на фоне новостей о госпитализации артистки. По словам родственника певицы, семья провела несколько дней, не зная, выживет ли исполнительница.

