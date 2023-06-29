Семья Мадонны отреагировала на госпитализацию артистки

Члены семьи Мадонны готовились к худшему на фоне новостей о госпитализации артистки

Члены семьи американской певицы Мадонны готовились к худшему на фоне новостей о госпитализации артистки. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам родственника певицы, семья провела несколько дней, не зная, выживет ли исполнительница. «Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему», — поделился источник, отметив, что именно поэтому все держалось в секрете. «Все думали, что мы можем потерять ее, такова была ситуация», — заключил член семьи певицы.

Ранее сообщалось, что Мадонна отложила мировое турне после госпитализации из-за бактериальной инфекции.

28 июня сообщалось, что певицу нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера артистки, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. В настоящее время Мадонна пришла в себя и находится под медицинским наблюдением.