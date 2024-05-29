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19:00, 29 мая 2024Силовые структуры

На блогера Mellstroy повторно подали в суд на 10 миллионов рублей

Член религиозной группы подал иск к блогеру Mellstroy на 10 миллионов рублей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве на блогера Андрея Бурима, известного как Mellstoy, подали исковое заявление в суд с требованием взыскать с него 10 миллионов рублей. Об этом в Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции столицы.

По информации суда, с иском обратился член религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». Истец просит запретить распространение информации и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда. Как сообщает Telegram-канал SHOT, истцом выступил экс-депутат заксобрания Челябинской области Александр Морозов, являющийся главой религиозной общины.

Первую попытку взыскать с Бурима миллионы Морозов предпринял в январе. В иске сообщалось, что блогер пропагандирует асоциальное поведение и демонстрирует неуважение к согражданам с 2017 года.

В 2023 году лидер монашеско-рыцарского ордена под названием «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов требовал 10 миллионов за пропаганду асоциального поведения у Григория Лепса. В декабре того же года аналогичный иск был подан и в отношении лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

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