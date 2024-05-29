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15:59, 29 мая 2024Экономика

На роскошную виллу Алсу и ее мужа в Крыму нашелся покупатель

Mash: виллу Алсу и ее мужа в Крыму за 800 миллионов рублей собрались купить

Кадр: Telegram-канал Mash

На роскошную виллу певицы Алсу и ее мужа, предпринимателя Яна Абрамова, нашелся покупатель. От недвижимости пара собиралась избавиться еще три года назад, сообщает Telegram-канал Mash.

Дом находится в элитном поселке Вязовая Роща под Севастополем, его построил отец певицы 15 лет назад. Последний раз Алсу приезжала туда в 2014 году, затем здание переделали под гостиничный комплекс. Сейчас на его территории есть 14 спален, теннисный корт, наружный и внутренний бассейны, салон красоты, кинозал, музыкальная студия, конюшня, манеж, собственный пляж, причал и вертолетная площадка.

По данным Mash, в ближайшее время в Крым приедет отец Алсу, чтобы показать недвижимость покупателю. Имя потенциального владельца не раскрывается. Если он решится на сделку, то заплатить придется 800 миллионов рублей. Однако дом уже обветшал и потребует примерно 100 миллионов рублей дополнительных вложений. Риелторы отмечают, что Алсу и Абрамов пытались избавиться от недвижимости с 2021 года, но долго не могли найти покупателя.

Ранее стало известно, что Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля. В общей сложности супруги владеют двумя особняками и двумя квартирами.

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      Нина Ташевская
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