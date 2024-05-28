Раскрыто роскошное совместно нажитое имущество Алсу и ее мужа

Mash: певица Алсу и ее муж владеют двумя особняками и двумя квартирами

Раскрыто роскошное имущество, нажитое в браке певицей Алсу и ее мужем, предпринимателем Яном Абрамовым. Соответствующий материал подготовил Mash.

По информации Telegram-канала, в общей сложности супруги владеют двумя особняками и двумя квартирами. Первой недвижимостью пара обзавелась сразу после свадьбы. Речь идет об апартаментах, расположенных в центре столицы, на Никитском бульваре, на 57-м этаже элитного жилого комплекса. Через два года у Алсу и Абрамова появился четырехэтажный дом, находящийся в селе Усово на Рублевском шоссе в Подмосковье. Среди особенностей особняка в викторианском стиле площадью 3000 «квадратов» — наличие колонн, лепнины, хрустальных люстр, мозаики на стенах, а также бассейна с панорамными окнами и видом на сосновый лес. Интерьер объекта выполнен в молочном, красном и темно-коричневом тонах.

Кроме жилья в Москве и Подмосковье у семьи есть коттедж в Крыму на побережье Черного моря, который отец Алсу подарил своим внукам. Особняк расположен в поселке Орловка недалеко от Севастополя. Помимо него на территории есть личный пляж, причал, конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и собственная мечеть.

В собственности у артистки и бизнесмена также находится квартира в Лондоне неподалеку от стадиона Lord’s Cricket Ground в районе St. John's Wood, где проходят матчи по крикету. Интерьер объекта также выполнен в викторианском стиле и включает в себя в том числе стену из черного мрамора, деревянные потолочные плинтусы, а также старинные люстры и светильники. Наконец, сама Алсу владеет автомобилем Maybach 62.

Днем ранее стало известно, что Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака. Они воспитывают троих детей — 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля.