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22:24, 29 мая 2024Бывший СССР

На Украине предрекли распад НАТО в случае победы России

Экс-депутат Рады Гливко: победа РФ в конфликте приведет к началу разрушения НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Алена Гливко в статье для британской газеты Telegraph предрекла распад НАТО в случае победы России в конфликте на Украине.

«Устойчивость НАТО более хрупка, чем мы думаем. И победа [президента России Владимира] Путина может привести к тому, что самый успешный в мире альянс начнет разрушаться», — заявил она. По ее словам, учитывая существующие разногласия в альянсе, вполне вероятно, что многие страны-члены выберут собственную оборону, а не защиту более слабых союзников.

Экс-депутат добавил, что пока российская сторона будет добиваться успехов в Европе, КНР, скорее всего, начнет расширять свое влияние в Азии. Также она считает, что Индия, вероятно, будет стремиться укрепить свои позиции на Глобальном Юге. По ее мнению, страны Африки решат бросить вызов основам мирового порядка, а некоторые страны Латинской Америки пойдут по аналогичной траектории.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что распад НАТО стал бы катастрофой не только для Вашингтона, но и для всего мира. Он подчеркнул, что США и союзники смогли расширить альянс и получили дополнительные две тысячи миль границы благодаря присоединению Финляндии и Швеции.

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      Марина Совина
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