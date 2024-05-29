На Украину приехал замминистра финансов США

Посольство США на Украине: замминистра финансов США Адейемо прибыл в Киев

На Украину с визитом прибыл замминистра финансов США Уолли Адейемо. Об этом посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило в социальной сети X.

«Мы рады приветствовать Уолли Адейемо в Киеве, где он встретится с высокопоставленными чиновниками», — говорится в публикации.

Уточняется, что Адейемо прибыл в украинскую столицу для проведения переговоров о финансовой поддержке Киева со стороны Вашингтона. Также американский чиновник планирует обсудить ужесточение санкций против России и использование замороженных активов РФ.

На какой срок замминистра финансов Соединенных Штатов прибыл на Украину, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США ослабевает поддержка отправки оружия на Украину. Об этом заявил американский конгрессмен Томас Масси.