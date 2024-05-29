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07:41, 29 мая 2024Россия

Названа причина аварийной посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области

Росавиация: отказ двигателей стал причиной аварийной посадки Ми-8 под Мурманском

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Вертолет Ми-8 в Мурманской области совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за отказа двигателей. Такую причину назвал представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Предварительно: люди не пострадали; вертолет имеет повреждения — к примеру, стоек шасси и хвостовой балки», — написал он, подчеркнув, пассажиров вертолета вывезли с места происшествия с помощью вертолета.

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Мурманской области во вторник, 28 мая. Вертолет авиакомпании «Мурманскавиа» с пассажирами на борту летел на турбазу из села Ловозеро. На борту находились четыре человека, никто не пострадал.

Как сообщал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спасатели уже добрались до места экстренной посадки вертолета Ми-8. Глава региона подчеркивал, что никто из находящихся на борту не нуждается в медицинской помощи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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