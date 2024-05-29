Некоторых россиян предостерегли от работы на даче

Биолог Лялина назвала диабет противопоказанием для работы на даче

Работа на даче может быть опасной для некоторых людей, предупредила биолог Ирина Лялина. Об этом она рассказала в разговоре с «Известиями».

«Нужно быть осторожнее людям с болезнями сердца, артериальной гипертонией или другими сердечно-сосудистыми проблемами, так как они могут испытывать трудности при физической нагрузке, особенно в жаркую погоду», — предостерегла Лялина.

Она также порекомендовала с осторожностью работать на даче людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и дыхательной или иммунной системы и тем, у кого есть аллергия на пыльцу, плесень или другие аллергены, которые встречаются на садовом участке. Еще одним противопоказанием для работы на даче Лялина назвала диабет.

Кроме того, садовые дела могут быть небезопасны для людей с психическими заболеваниями, в том числе депрессией и тревожным расстройством. По словам биолога, работа на даче может вызвать у них стресс.

«Перед началом садовых работ людям с вышеперечисленными заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить риски и получить рекомендации, которые помогут сделать работу в саду безопасной и полезной», — порекомендовала она.

Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.