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16:28, 29 мая 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от работы на даче

Биолог Лялина назвала диабет противопоказанием для работы на даче

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Работа на даче может быть опасной для некоторых людей, предупредила биолог Ирина Лялина. Об этом она рассказала в разговоре с «Известиями».

«Нужно быть осторожнее людям с болезнями сердца, артериальной гипертонией или другими сердечно-сосудистыми проблемами, так как они могут испытывать трудности при физической нагрузке, особенно в жаркую погоду», — предостерегла Лялина.

Она также порекомендовала с осторожностью работать на даче людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и дыхательной или иммунной системы и тем, у кого есть аллергия на пыльцу, плесень или другие аллергены, которые встречаются на садовом участке. Еще одним противопоказанием для работы на даче Лялина назвала диабет.

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Кроме того, садовые дела могут быть небезопасны для людей с психическими заболеваниями, в том числе депрессией и тревожным расстройством. По словам биолога, работа на даче может вызвать у них стресс.

«Перед началом садовых работ людям с вышеперечисленными заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить риски и получить рекомендации, которые помогут сделать работу в саду безопасной и полезной», — порекомендовала она.

Ранее Лялина рассказала о полезных свойствах шпината. По ее словам, поскольку этот продукт богат антиоксидантами, его можно употреблять для профилактики онкологических заболеваний и болезней сердца.

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      Вера Владзиевская
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