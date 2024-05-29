Обнаружен холодный фронт в массивном скоплении галактик

arXiv: в массивном скоплении галактик Abell 2566 обнаружили холодный фронт газа

Астрономы из Индии и ЮАР исследовали массивное скопление галактик Abell 2566 и обнаружили в нем холодный фронт. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Холодные фронты представляют собой резкие перепады яркости в рентгеновских изображениях, где уменьшение яркости и плотности газа сопровождается скачком температуры, причем плотные области оказываются холоднее, чем более разреженный край.

Для исследования скопления Abell 2566 с массой 217 триллионов Солнц и красным смещением 0,08 (соответствует расстоянию 1,08 миллиарда световых лет) использовались изображения и архивные радиоданные космического рентгеновского телескопа Chandra. Ученые проанализировали распределение газа в скоплении и выявили спиралевидные потоки вдоль краев скопления, сопровождающиеся холодным фронтом.

Кроме того, наблюдения выявили смещение примерно на 22 200 световых лет ярчайшей галактики скопления относительно пика рентгеновского излучения, а также признаки тесной связи этой галактики с соседней, что указывает на возможное незначительное слияние в прошлом. Это смещение, скорее всего, и привело к образованию холодного фронта, который в дальнейшем образовал спиральные узоры в распределении плазмы.