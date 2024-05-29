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13:27, 29 мая 2024Россия

Осужденный за незаконную охоту экс-депутат Рашкин допустил возвращение в Госдуму

Осужденный за незаконную охоту экс-депутат Рашкин: могу вернуться в Госдуму

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший депутат Валерий Рашкин, которого осудили за незаконную охоту, допустил, что может вернуться в Госдуму. Об этом он рассказал в беседе с Daily Storm.

«Я ничего не исключаю. Когда у меня мандат отняли — все опустилось. Подумал, что ну его в баню, это депутатство. Хотя столько добра сделал, столько пользы приносил и как политик, и как человек», — сказал бывший парламентарий.

По словам Рашкина, выдвижение его кандидатуры на выборах возможно, исходя из обстоятельств, которые будут складываться накануне предвыборной кампании. Говоря об охоте, Рашкин заверил, что после произошедшего он больше никогда не будет охотиться.

28 мая с Рашкина сняли судимость, так как у экс-депутата истек испытательный срок.

Бывшего парламентария приговорили к трем годам условно и запретили охотиться в течение двух лет в апреле 2022 года. После вступления приговора в силу бывшего депутата Госдумы досрочно лишили мандата. Это произошло после того, как в октябре 2021 года Рашкин вместе со знакомым незаконно охотился в Саратовской области. У мужчин не было необходимого разрешения, а их незаконную добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, остановившие автомобиль депутата для проверки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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