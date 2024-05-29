Премьер Пашинян заявил об отсутствии внутриполитического кризиса в Армении

В Армении нет внутриполитического кризиса. Об этом на фоне митингов оппозиции в стране заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он предложил журналистам посмотреть определение политического кризиса в учебнике, отметив, что государственные институты в Армении «работали, работают и будут продолжать работу в рамках своих функций».

Ранее сообщалось, что в Ереване участники акции протеста во главе с архиепископом Армянской православной церкви Багратом Галстаняном, выступающие против передачи Азербайджану приграничных сел и за отставку Пашиняна, направились к зданию МВД. 27 мая в Армении также прошли массовые акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьера.