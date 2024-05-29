Полицейский случайно закрылся в машине и занялся сексом с задержанной

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, полицейский случайно закрылся в патрульной машине и занялся сексом с женщиной, которую задержал ранее. Об этом сообщает CBS 8 San Diego.

Офицер Энтони Хэйр вез женщину, подозреваемую в угоне автомобиля, на допрос. В дороге у пары завязался разговор, который записала нательная камера полицейского. После короткой беседы женщина предложила офицеру заняться сексом. Затем камера записала стоны задержанной, которые слышались с задних сидений. Женщина замолчала лишь после того, как офицер предупредил ее о ведущейся записи.

На подъезде к изолятору Хэйр выключил камеру и, согласно данным с GPS, остановил машину неподалеку. Спустя 20 минут офицер позвонил коллеге и спросил, есть ли у него запасной ключ от патрульной машины. Этот коллега рассказал позднее, что голос Хэйра звучал панически. Выяснилось, что офицер случайно заперся с задержанной на заднем сидении и не мог открыть дверь.

Через час начальник Хэйры привез ключ. По словам полицейского, он просто будил женщину, когда дверь за ним захлопнулась. Подозреваемая также уверяла полицейских, что у нее с офицером ничего не было. Однако на одежде мужчины нашли сперму.

После задержанная призналась, что Хэйр просил ее номер и хотел встретиться еще раз, когда женщина выйдет из тюрьмы. Через месяц после случившегося офицер подал в отставку.

Ранее сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелес неизвестный злоумышленник угнал полицейский автомобиль. В нем находилась сотрудница полиции, которую он позже вытолкнул из машины на проезжую часть.

