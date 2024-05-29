Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 29 мая 2024Из жизни

Полицейский случайно закрылся в машине и занялся сексом с задержанной

Фото: Mike Blake / Reuters

В американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, полицейский случайно закрылся в патрульной машине и занялся сексом с женщиной, которую задержал ранее. Об этом сообщает CBS 8 San Diego.

Офицер Энтони Хэйр вез женщину, подозреваемую в угоне автомобиля, на допрос. В дороге у пары завязался разговор, который записала нательная камера полицейского. После короткой беседы женщина предложила офицеру заняться сексом. Затем камера записала стоны задержанной, которые слышались с задних сидений. Женщина замолчала лишь после того, как офицер предупредил ее о ведущейся записи.

На подъезде к изолятору Хэйр выключил камеру и, согласно данным с GPS, остановил машину неподалеку. Спустя 20 минут офицер позвонил коллеге и спросил, есть ли у него запасной ключ от патрульной машины. Этот коллега рассказал позднее, что голос Хэйра звучал панически. Выяснилось, что офицер случайно заперся с задержанной на заднем сидении и не мог открыть дверь.

Материалы по теме:
«В овраге нашли обгоревшие кости» Российский милиционер заживо сжег человека. Он скрывал это 12 лет и сделал успешную карьеру
«В овраге нашли обгоревшие кости»Российский милиционер заживо сжег человека. Он скрывал это 12 лет и сделал успешную карьеру
1 февраля 2021
Троих российских полицейских обвинили в изнасиловании на службе. Почему суд оправдал их?
Троих российских полицейских обвинили в изнасиловании на службе.Почему суд оправдал их?
9 декабря 2021
«Там свои законы и власть» Российских полицейских осудили за изнасилование школьника. Что творилось за стенами их отдела?
«Там свои законы и власть»Российских полицейских осудили за изнасилование школьника. Что творилось за стенами их отдела?
10 марта 2022

Через час начальник Хэйры привез ключ. По словам полицейского, он просто будил женщину, когда дверь за ним захлопнулась. Подозреваемая также уверяла полицейских, что у нее с офицером ничего не было. Однако на одежде мужчины нашли сперму.

После задержанная призналась, что Хэйр просил ее номер и хотел встретиться еще раз, когда женщина выйдет из тюрьмы. Через месяц после случившегося офицер подал в отставку.

Ранее сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелес неизвестный злоумышленник угнал полицейский автомобиль. В нем находилась сотрудница полиции, которую он позже вытолкнул из машины на проезжую часть.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» опубликовал видеоролик с похищенным россиянином Труфановым. Его удерживают в Газе уже 235 дней

      В Минобороны рассказали об успешной стрельбе «Градом» по острову в дельте Днепра

      ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военнослужащего

      Девушка пожаловалась на испортивших ее сексуальный эксперимент глистов

      Полицейский случайно закрылся в машине и занялся сексом с задержанной

      Во Франции заявили о новой гонки вооружений в мире

      Посол предрек проигрыш США от собственных санкций

      Бельгия пообещала передать Украине F-16 с одним условием

      Умер актер из «Государственной границы» и «Старой крепости»

      «Исламский джихад» опубликовал видео с похищенным россиянином

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше