Потерявшие кормильца на СВО семьи смогут получать сразу две пенсии

Путин разрешил семьям погибших участников СВО получать сразу две пенсии

Семьи, потерявшие кормильца-участника специальной военной операции (СВО), смогут получать сразу две пенсии. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе сказано, что жены лишившиеся супругов, проходивших службу по призыву, участвовавших в добровольческих формированиях или принимавших участия в СВО на Украине, будут получать пенсию по потере кормильца в двух случаях. Россиянки имеют на нее право, если они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми до 23 лет, также имеющих право на пенсию. Ранее денежные выплаты были доступны гражданам, воспитывающих детей до восьми лет.

В свою очередь дети, которым назначили выплату по потере родителя, продолжат ее получат. Таким образом, семьи смогут получать две пенсии одновременно.

Отмечается, что закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что бойцы СВО в ряде регионов страны смогут получать ипотеку по ставке в два процента. Он также отмечал, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права. По словам российского лидера, участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены всеми мерами поддержки и льготами, которые им положены.