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18:29, 29 мая 2024Забота о себе

Психолог перечислила главные признаки абьюзера и назвала способ вычислить его

Психолог Макаренко: абьюзеры притворяются родственными душами женщин

Фото: KinoMasterskaya / Shutterstock / Fotodom

На то, что партнер может быть опасен, указывают несколько «красных флагов», которые следует учитывать, рассказала психолог Мария Макаренко. Признаки абьюзера, а также способ вычислить его она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, начала специалист, насторожить должны слишком красивые ухаживания, дорогие подарки с первых встреч и стремление найти побольше общего с жертвой: хобби, любимые и нелюбимые продукты. «У женщины создается впечатление, что она встретила родственную душу. Но на самом деле партнер лишь "зеркалит" ее, чтобы в дальнейшем это использовать», — объяснила она, добавив, что зачастую через два-три месяца поведение такого мужчины резко меняется, и женщина начинает испытывать чувство вины.

После наступает этап эмоционального шантажа: абьюзер использует угрозы, месть, манипуляции. Страх и вина усиливаются, и женщине становится еще сложнее расстаться с партнером. Психолог также перечислила типичные фразы манипулятора на этом этапе: «Ты меня не любишь, поэтому не делаешь того, что я прошу»; «Ты притворяешься»; «Ты не такая, как я думал»; «Если ты не согласишься на мои условия, я уйду от тебя».

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Кроме того, абьюзер запрещает жертве заниматься хобби, общаться с подругами и психологами, чтобы она не жаловалась и не разбиралась в своих чувствах, постоянно ревнует, проверяет телефон, просит спонтанно включить видеосвязь, постоянно звонит, ссылаясь на опыт измен. Девушке в этой ситуации важно не путать эмоциональное насилие с заботой и выставить границы, подчеркнула психолог.

Абьюзер также постоянно критикует женщину: называет истеричкой, если она расплакалась из-за грустного фильма, тупицей — если не смогла ответить на какой-либо вопрос. Так, объяснила психолог, в сознании жертвы закрепляются ярлыки о себе и зависимость от тирана. Она начинает выполнять и его требования, связанные с контролем над жизнью.

Нельзя наряжаться и краситься. Можно ездить только от работы до дома, никуда не сворачивая. В этот момент женщина впадает в позицию адаптивного ребенка, над которым нависает строгий родитель. Из-за этого снижается уверенность в себе, создается паттерн контроля над ее жизнью. Укрепляется мнение, что она без мужчины ничего не может, ничего не решает

Мария Макаренкопсихолог

На последнем этапе самостоятельно принять решение о расставании жертве уже сложно, потребуется помощь специалиста, заключила Макаренко.

Ранее хирург Вимвек Мурти рассказал о плачевных последствиях одиночества. Социально изолированные люди чаще сталкиваются с болезнями сердца, деменцией, инсультом, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность преждевременного ухода из жизни, отметил врач.

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      Александра Лисица
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