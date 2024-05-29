Раскрыта загадка медленного солнечного ветра

Nature Astronomy: раскрыто происхождение медленного солнечного ветра

Исследователи Нортумбрийского университета раскрыли загадку «медленного» солнечного ветра. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Ученые выделяют быстрый ветер (свыше 500 километров в секунду) и медленный (менее 500 километров в секунду). Точное происхождение «медленного» ветра оставалось неизученным, однако считается, что разница между скоростями обусловлена разными областями солнечной короны.

Для исследования использовались данные, собранные космическим аппаратом Solar Orbiter, запущенным в 2020 году Европейским космическим агентством. Аппарат оснащен десятью научными инструментами, которые анализируют солнечный ветер и фотографируют активную поверхность Солнца.

Ученые смогли определить, где происходит зарождение медленного ветра. Оказалось, что он исходит из регионов, являющихся переходными между открытой и закрытой солнечной короной. Открытой короной называет область, где линии магнитного поля являются разомкнутыми, позволяя солнечному материалу уходить в космос. В закрытой короне оба конца магнитных линий связаны с солнечной поверхностью, однако время от времени эти замкнутые линии разрываются.

Таким образом, медленный ветер возникает при разрывах и последующих воссоединениях магнитных линий. На это указывал состав тяжелых ионов, измеренный Solar Orbiter, который меняется в зависимости от области происхождения ветра — более горячей закрытой короны или более холодной открытой короной. Было показано, что он также зависел от процессов пересоединения в магнитном поле.