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02:21, 29 мая 2024Мир

Раскрыты подробности крушения военного самолета в США

Lockheed Martin: истребитель F-35 разбился в Нью-Мексико после дозаправки

Фото: Carlos Barria / Reuters

Компания Lockheed Martin раскрыла подробности крушения истребителя F-35B в США. Представители корпорации сообщили РИА Новости, что падение военного самолета случилось после остановки на дозаправку в Нью-Мексико.

Уточняется, что F-35B направлялся из Техаса в Калифорнию. Пилот истребителя эвакуировался, он жив. В Lockheed Martin заявили, что по факту случившегося будет проведено расследование.

Ранее стало известно, что военный самолет, потерпевший крушение в штате Нью-Мексико, был модифицированной версией F-35. Истребитель рухнул в районе аэродрома в Альбукерке. Пожар, начавшийся на месте падения самолета, был потушен.

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      Маргарита Пименова
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