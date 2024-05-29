Рухнувший в США военный самолет был уникальным

CBS: упавший в Нью-Мексико самолет был модифицированной версией истребителя F-35

Военный самолет, потерпевший крушение в штате Нью-Мексико, был модифицированной версией истребителя F-35. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на неназванные источники в Пентагоне.

Представители оборонного ведомства рассказали, что судно направлялось на военно-воздушную базу в Южной Калифорнии.

О падении американского военного самолета сообщалось ранее. На месте происшествия начался пожар, он уже потушен. На борту находился только пилот, его доставили в больницу с серьезными травмами.