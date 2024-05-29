Россиянам напомнили о штрафах за шашлыки

Юрист Моисеев: жарить шашлыки можно только на специальных мангалах

Во время приготовления шашлыков важно придерживаться ряда правил, чтобы не получить штраф. О наказании за нарушение законов при жарке мяса на природе россиянам напомнил член Ассоциации юристов России Алексей Моисеев, передает газета «Аргументы и факты».

В первую очередь необходимо помнить, что жарить шашлык можно только в специальных несгораемых мангалах и жаровнях. Если речь идет о готовке на дачном участке, расстояние от одна до дома должно быть не менее пяти метров. Кроме того, вокруг мангала в радиусе двух метров не должно быть травы, мусора, веток и других легко воспламеняющихся предметов.

В городах шашлыки можно жарить в черте города, специально отведенных местах и на окраинах парковых зон. При этом делать это в самих парках, на крышах и балконах многоквартирных домов, а также у гаражей жарить нельзя. Если соседи дали разрешение, приготовить мясо можно во двое многоквартирного дома — при условии, что есть специально оборудованная площадка с мангалом в удалении от построек.

Юрист подчеркнул, что нарушение правил пожарной безопасности грозит штрафом.

Ранее стало известно, что в Московской области жарящих шашлык в неположенном месте начнут выявлять с помощью сигнала телефона.