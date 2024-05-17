В Подмосковье жарящих шашлык в лесу начнут вычислять по сигналу телефона

В Московской области жарящих шашлык в неположенном месте начнут выявлять по-новому — с помощью сигнала телефона. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства столичного региона сообщает KP.RU.

С 16 мая в лесах Подмосковья заработала система обнаружения больших групп людей, цель которой состоит в том, чтобы находить и наказывать тех, кто может вызвать пожар в лесу из-за жарки шашлыка. В соответствии с ней вышки сотовых операторов передают информацию об абонентах в диспетчерскую службы Комлесхоза: если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, специальная программа фиксирует этот факт. В свою очередь, оператор диспетчерской службы, видя скопление точек на карте (ему не отображаются персональные данные абонентов), принимает решение о дальнейших действиях.

В первом случае, когда в Подмосковье не действует сезон пожарной опасности или люди находятся на условно неопасной для леса территории, к компании отдыхающих никто не придет. Однако если абонентов обнаружат на лесных участках, например в молодняках хвойных деревьев, где запрещено разводить огонь, или в сезон пожарной опасности (он действует сейчас и, скорее всего, завершится в середине осени), на место с проверкой выедет лесная охрана. Тех, кого заметят с мангалом или у костра, будет ждать штраф в 15-60 тысяч рублей.

Ранее в Государственной думе призвали отменить наказание за жарку шашлыка на закрытых мангалах. Сейчас за это предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей.

