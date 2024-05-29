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12:29, 29 мая 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли правила выбора идеальных средств для ухода за волосами

Фото: PxHere

Шампунь необходимо подбирать не по типу волос, как многие привыкли делать, а по типу кожи головы, заявила косметолог-эстетист, международный тренер в области эстетической косметологии Наталья Рябинова. В комментарии «Ленте.ру» специалистка раскрыла россиянам правила выбора идеальных средств для ухода за волосами.

Рябинова объяснила, что для жирного типа кожи головы подходят шампуни для жирных волос, себорегулирующие, для объема и для ежедневного использования. Людям с нормальным типом кожи следует выбирать увлажняющие, тонизирующие и шампуни для нормальных волос. Тем же, у кого кожа сухая, косметолог рекомендовала пользоваться питательными, увлажняющими, бессульфатными шампунями.

Идеально подходящий шампунь должен очищать голову, легко смываться, не сушить и не повреждать волосы по длине. Стимуляцию роста или остановку выпадения волос от шампуня ждать не стоит. Громкие обещания производителей — лишь рекламный ход

Наталья Рябиновакосметолог

Еще одно средство по уходу за волосами — кондиционер. Людям с жирными и нормальными волосами можно его не использовать, а сухим волосам он необходим, продолжила Рябинова. Кондиционер помогает разгладить волосы и запечатать внутри них полезные ингредиенты.

Косметолог также объяснила разницу между кондиционером и маской для волос. По ее словам, кондиционер работает с кутикулой волоса, разглаживая ее чешуйки, что снижает пористость волос и делает их мягкими и блестящими. Этот продукт нужен не только для косметического эффекта: за счет приглаживания чешуек он также предотвращает испарение влаги и травмирование волос при расчесывании.

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При этом компоненты масок, по словам Рябиновой, способны проникать в структуру волоса и действовать на источник проблемы изнутри. При выборе этого уходового средства стоит ориентироваться на то, с какой проблемой надо бороться: сухостью, повреждением волос или недостатком питательных веществ. Использовать маску надо не чаще раза в неделю, подвела итог эксперт.

Ранее дерматолог, косметолог Кнара Андрян назвала сахар главным врагом кожи. По ее словам, сладкоежки рискуют постареть раньше времени.

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      Вера Владзиевская
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