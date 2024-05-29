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10:01, 29 мая 2024Наука и техника

Российские морпехи использовали новые методики ведения современного боя

Морпехи ТОФ использовали новые методики ведения современного боя

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) России использовали новые методики ведения современного боя. Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

Полученные в зоне специальной военной операции методы боя активно задействуются в ходе упражнений на полигоне Бамбурово. Речь идет, в частности, о новом упражнении по штурму опорного пункта, в рамках которого осуществляется взаимодействие тактических групп штурма, огневого прикрытия и маневрирования. Отрабатываются действия по входу в траншею, продвижению по ней, взаимодействию с дронами, а также действия в условиях нештатных ситуаций, например, исчерпания боеприпасов и ранения бойцов.

Ранее агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что противолодочный самолет Ил-38Н отработал поиски диверсионной группы у берега.

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      Иван Потапов
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