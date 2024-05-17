ТОФ: самолет Ил-38Н отработал поиски диверсантов у берега

Противолодочный самолет Ил-38Н отработал поиски диверсионной группы у берега. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

«По замыслу мероприятия условная диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку высадки в прибрежной морской зоне», — заявили на флоте.

Там добавили, что кроме Ил-38Н в поиске диверсантов принял участие катер типа «Грачонок». После обнаружения условного противника военнослужащие выполнили его уничтожение. Всего в мероприятии приняли участие около 30 военнослужащих.

Ранее Минобороны России сообщило, что ТОФ применил экспериментальный палубный дрон вертикального взлета и посадки в ходе учений по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотниками в заливе Петра Великого.