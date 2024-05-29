Российские военные получили носителей FPV-дронов

Российские военные получили беспилотники-матки для сброса FPV-дронов

Российские военные получили дроны-матки, которые несут FPV-беспилотники. Это позволяет экономить заряд дронов-камикадзе, сообщает Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал ролик, демонстрирующий сброс FPV-дрона с носителя. «Схема проста: одноразовые камикадзе-дроны с управлением "от первого лица" цепляют к "самолетикам" — а затем в нужном месте они открепляются и с полным зарядом летят в тыл врага. Там уже спокойно атакуют артиллерию и зенитные ракетные комплексы», — говорится в сообщении.

Если оператор дрона-матки не находит цель, носитель возвращают к месту старта. Также в сети появилась фотография беспилотника-носителя. Аппарат самолетного типа получил один винт для горизонтального полета и четыре пропеллера для вертикального взлета и посадки.

В марте в зоне специальной военной операции заметили российскую «матку» дронов «Пчелка». Аппарат с двигателем внутреннего сгорания может выступать ретранслятором для сброшенных FPV-дронов.