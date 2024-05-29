Российский девятиклассник упал замертво после ночного застолья с матерью

В Челябинской области девятиклассник упал замертво после застолья с матерью

В поселке Каштак Челябинской области девятиклассник упал замертво после ночного застолья с матерью и ее знакомым. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

По данным издания, женщина с сыном-подростком отправилась отдыхать к охраннику в сторожевую будку на автостоянке.

Все они выпивали, а утром родительница потеряла сознание. Юноша подумал, что она спит, и отправился домой — взять деньги на проезд до школы. Когда вернулся, рухнул замертво рядом со сторожкой.

Позже полицейские нашли его и еще живую россиянку. Последнюю увезли в больницу с алкогольным отравлением, однако медики спасти ее не смогли.

Ранее сообщалось, что в Красноярске подросток взял у родителей автомобиль Toyota без спроса и повредил 10 чужих машин на парковке. 16-летний юноша скрылся с места происшествия, но сотрудники Госавтоинспекции смогли его найти.