В Красноярске подросток взял автомобиль родителей и повредил 10 чужих машин

В Красноярске пьяный подросток взял автомобиль родителей и повредил 10 машин

В Красноярске подросток взял у родителей автомобиль Toyota без спроса и повредил 10 чужих машин на парковке, сообщили в Telegram-канале регионального МВД.

16-летний юноша скрылся с места происшествия, но сотрудники Госавтоинспекции смогли его найти. Полицейские установили, что подросток был в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса, оставление места дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.

Материалы дела передали инспектору по делам несовершеннолетних. Как сообщили в МВД, будет решаться вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Карачаево-Черкесии следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, который напал на подвозившего его водителя и угнал его машину. Подросток проходит обвиняемым по статье 162 УК РФ («Разбой»).