Российский психолог разгромил съемную квартиру в Таиланде и угрожал хозяйке

В Паттайе россиянин устроил погром в съемной квартире из-за залога

Россиянин разгромил съемную квартиру в Таиланде и угрожал ее хозяйке из-за денег. Об этом сообщило издание Baza.

Инцидент произошел с психологом Михаилом Х., который работает с тревожными расстройствами и зависимостями. Во время отдыха в Паттайе он арендовал жилье и заплатил залог в размере 300 долларов. Когда россиянин собрался съезжать, он попросил вернуть ему деньги в американской валюте, однако хозяйка квартиры отдала залог в батах, как было прописано в договоре.

Тогда мужчина разозлился и устроил погром: порвал матрас, разбросал мусор и закидал стену яйцами. Кроме того, он красной губной помадой оставил на стене нецензурное послание с требованием вернуть деньги. По данным источника, россиянин продолжает слать арендодателю угрозы.

Ранее в Паттайе охранники бара жестоко избили двух британских туристов. Причиной конфликта, который попал на видео, стал спор по поводу счета.