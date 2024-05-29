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19:17, 29 мая 2024Россия

Слуцкий прокомментировал угрозы Трампа бомбить Москву

Слуцкий назвал слова Трампа о бомбежке Москвы столкновением ядерных держав
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Doug Mills / Reuters

В случае, если заявление экс-президента США Дональда Трампа о бомбежке Москвы станет реальностью, то это будет означать столкновение двух ядерных держав. Об этом сообщил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, данное заявление является предвыборной риторикой, которая рассчитана на «ястребов» среди избирателей в Соединенных Штатах.

«Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приема в реальные шаги, это будет означать только одно – столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», — сказал парламентарий.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп заявил, что стал бы бомбить Москву и Пекин, если бы при его президентстве началась специальная военная операция на Украине или Китай вторгся бы в Тайвань.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Трамп готов прибегнуть к любым заявлениям и лозунгам, чтобы снова стать главой США.

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      Никита Абрамов
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