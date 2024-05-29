Спикер парламента Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента

Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вместо президента страны Саломе Зурабишвили подпишет закон об иностранных агентах, передает в среду, 29 мая, ТАСС.

«Закон [об иноагентах] вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Зурабишвили — прим. "Ленты.ру") не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — заявил он на пресс-конференции.

Накануне парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах. Решение было принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.

Вечером 28 мая перед зданием парламента собралась толпа протестующих против закона. Президент республики обратилась к ним, заявив, что сейчас народу необходимо принять решение, станет ли Грузия ближе к Европе или попадет в «российское рабство».

