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10:53, 29 мая 2024Бывший СССР

Спикер парламента Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента

Спикер парламента Грузии заявил, что сам подпишет закон об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вместо президента страны Саломе Зурабишвили подпишет закон об иностранных агентах, передает в среду, 29 мая, ТАСС.

«Закон [об иноагентах] вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Зурабишвили — прим. "Ленты.ру") не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», — заявил он на пресс-конференции.

Накануне парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах. Решение было принято большинством голосов депутатов. Законопроект будет принят в его изначальной редакции.

Вечером 28 мая перед зданием парламента собралась толпа протестующих против закона. Президент республики обратилась к ним, заявив, что сейчас народу необходимо принять решение, станет ли Грузия ближе к Европе или попадет в «российское рабство».

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      Анастасия Алимпиева
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