США высказались о праве ВСУ наносить удары по России американским оружием

Белый дом назвал недопустимым применение ВСУ оружия США для ударов по России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби высказался о праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по России американским оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты не меняли своей позиции относительно недопустимости применения американских вооружений для нанесения украинской армией ударов по российским территориям.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

Позже Столтенберг также заявил, что альянс не планирует отправлять свой контингент на Украину. Как он утверждает, блок не намерен становиться частью конфликта.