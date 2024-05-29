Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:22, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Стало известно о миллионном долге известной российской блогерши перед налоговой

Блогерша Костенко задолжала налоговой 1,6 миллиона рублей
Анастасия Костенко

Анастасия Костенко . Фото: @kostenko.94

Известная российская блогерша, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия (в девичестве — Костенко) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей. Об этом сообщает StarHit.

Как выяснило издание, долг Тарасовой перед налоговой составил 1,6 миллиона рублей. Другие подробности не приводятся.

Анастасия Костенко ведет личный блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где она рассказывает о жизни с супругом и воспитании детей. В январе 2018 года вышла замуж за футболиста Тарасова. Пара воспитывает четверых детей.

Ранее стало известно о долгах тиктокера Дани Милохина. Сумма задолженности блогера перед налоговой составила 35 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране исключили падение вертолета президента из-за диверсии

      Создатель «Ведьмака» пообещал чаще выпускать крупные игры

      Суд над Трампом в Нью-Йорке перешел в завершающую стадию

      В Армении назвали условие возобновления вещания российского Первого канала

      Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз по ключевой ставке в 2024 году

      Цены на летние туры на юг России сравнили со стоимостью отдыха в Турции

      На блогера Mellstroy повторно подали в суд на 10 миллионов рублей

      В ВСУ раскритиковали американские танки Abrams

      Звезду фильма «Любовь и голуби» госпитализировали с кинофестиваля

      Анна Седокова показала фото без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше