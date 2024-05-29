Стало известно о миллионном долге известной российской блогерши перед налоговой

Блогерша Костенко задолжала налоговой 1,6 миллиона рублей

Известная российская блогерша, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия (в девичестве — Костенко) задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей. Об этом сообщает StarHit.

Как выяснило издание, долг Тарасовой перед налоговой составил 1,6 миллиона рублей. Другие подробности не приводятся.

Анастасия Костенко ведет личный блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где она рассказывает о жизни с супругом и воспитании детей. В январе 2018 года вышла замуж за футболиста Тарасова. Пара воспитывает четверых детей.

Ранее стало известно о долгах тиктокера Дани Милохина. Сумма задолженности блогера перед налоговой составила 35 тысяч рублей.