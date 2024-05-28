Стало известно о долге Милохина перед налоговой

Тиктокер Даня Милохин задолжал ФНС 35 тысяч рублей

Популярный российский тиктокер Даня Милохин задолжал российской налоговой 35 тысяч рублей. О долге блогера перед ФНС стало известно Shot.

По данным издания, задолженность Милохина в размере 35 тысяч рублей перед налоговой числится еще с начала мая. Отмечается, что в России у тиктокера есть ИП, через которое он может рекламировать российские бренды.

Ранее Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Военный комиссариат Красногорска прислал ее по адресу TikTok-хауса, где ранее проживал Милохин.

В начале октября по месту прописки Милохина в Анапе пришла первая повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили. Сейчас тиктокер проживает в Таиланде.