Отец Милохина опроверг новость о призыве блогера в армию

Приемный отец Милохина Тюленев опроверг новость о призыве блогера в армию

Приемный отец популярного российского TikTok-блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев прокомментировал новость о том, что молодого человека призвали в армию. Его слова публикует «Радиоточка НСН».

Тюленев опроверг информацию о том, что в понедельник, 2 октября, представители военкомата попытались вручить ему повестку. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

«А кто вам сказал, что вчера приходили? Я такие комментарии не давал. (...) Вчера никто не приходил», — сказал приемный отец блогера.

При этом издание Baza заявило, что Тюленев в беседе с ним сам сообщил об отказе получать повестку. «Как он рассказал "Базе", мужчина отказался принимать документ, сославшись на то, что Милохин сейчас находится не в России. По словам Тюленева, у самого Дани сейчас "все хорошо и в армию он не собирается"», — говорится в публикации.

О том, что Милохина призвали в армию, ранее сообщило Mash. По информации издания, по месту прописки блогера в Анапе пришла повестка в армию, однако его приемный отец отказался принимать документ.

В середине сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой выступила, в частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Позднее блогер признался, что призывы отправить его в армию сильно его напугали.