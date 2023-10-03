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15:16, 3 октября 2023Интернет и СМИ

Даню Милохина призвали в армию

По месту прописки Дани Милохина в Анапе пришла официальная повестка в армию

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Тиктокера Дани Милохина официально призвали в армию. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, по месту прописки Милохина в Анапе пришла повестка в армию. Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что сын находится за пределами России. Представители военкомата ушли, но пообещали вернуться.

11 сентября Милохин покинул Россию и улетел в Дубай на фоне слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев.

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    Олег Давыдов
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