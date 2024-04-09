Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:19, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности призыва Милохина в армию

Милохину пришла повестка в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярному российскому тиктокеру Дане Милохину пришла очередная повестка в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье в связи с весенним призывом. Подробности сообщает Mash в Telegram.

Стало известно, что военный комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса — в дом на улице Архитектора Райта, где ранее проживал Милохин. Уточняется, что указанный адрес был последним местом регистрации тиктокера в России.

В ноябре 2023 года Милохину уже приходила повестка в военкомат по адресу TikTok-хауса в Подмосковье.

В начале октября стало известно, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла первая повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили. Сейчас тиктокер проживает в Таиланде.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Для Украины все кончено». На Западе констатировали полный контроль России над небом в зоне СВО

      Заслуженный артист России покончил с собой

      Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

      Россиянин избил таксиста и порезал ему колеса

      Число контролируемых россиянами зарубежных компаний резко увеличилось

      Россиянина отправили на кладбище из-за долгов по алиментам

      Украину предупредили об отказе от экспорта сельхозпродукции ради вступления в ЕС

      Бывший «Мутабор» попросили закрыть после первой с декабря вечеринки

      Решение Трампа по абортам разозлило его ядерный электорат

      В МИД России обвинили Украину в продвижении силового сценария в Приднестровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше