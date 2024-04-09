Стали известны подробности призыва Милохина в армию

Милохину пришла повестка в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье

Популярному российскому тиктокеру Дане Милохину пришла очередная повестка в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье в связи с весенним призывом. Подробности сообщает Mash в Telegram.

Стало известно, что военный комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса — в дом на улице Архитектора Райта, где ранее проживал Милохин. Уточняется, что указанный адрес был последним местом регистрации тиктокера в России.

В ноябре 2023 года Милохину уже приходила повестка в военкомат по адресу TikTok-хауса в Подмосковье.

В начале октября стало известно, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла первая повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили. Сейчас тиктокер проживает в Таиланде.