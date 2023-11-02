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13:43, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Дане Милохину пришла очередная повестка в военкомат

Дане Милохину прислали повестку в военкомат по адресу TikTok-хауса
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российскому TikTok-блогеру Дане Милохину, живущему в Дубае, пришла очередная повестка в военкомат. Об этом сообщает Mash.

Издание заявило, что военный комиссариат Красногорска прислал повестку по адресу TikTok-хауса в Подмосковье, где Милохин проживал на пике своей популярности. «По нашей информации, помимо анапских военкомов к поискам 21-летнего блогера присоединились и подмосковные», — говорится в публикации.

В начале октября Mash сообщило, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

11 сентября Милохин экстренно покинул Россию и улетел в Дубай из-за слухов о его возможном призыве в армию. С такой инициативой на фоне возвращения тиктокера в страну, в частности, выступили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и телеведущий Владимир Соловьев. Позже блогер признался, что призывы отправить служить сильно его встревожили.

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      Маргарита Щигарева
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