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08:05, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Дане Милохину пришла повестка в армию

Блогеру Дане Милохину пришла повестка в связи с весенним призывом
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Документ снова направили в подмосковный TikTok-хаус, сообщает Telegram-канал Mash.

Однако уточняется, что 22-летний юноша находится в Таиланде. Там он занимается боксом и снимает ролики.

По данным Mash, повестку прислали сотрудники красногорского военкомата в дом на улице Архитектора Райта — по последнему месту регистрации Милохина.

До этого повестка Милохину приходила в ноябре 2023 года.

В начале октября Mash стало известно, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».

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      Юлия Мискевич
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