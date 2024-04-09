Блогеру Дане Милохину пришла повестка в связи с весенним призывом

Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Документ снова направили в подмосковный TikTok-хаус, сообщает Telegram-канал Mash.

Однако уточняется, что 22-летний юноша находится в Таиланде. Там он занимается боксом и снимает ролики.

По данным Mash, повестку прислали сотрудники красногорского военкомата в дом на улице Архитектора Райта — по последнему месту регистрации Милохина.

До этого повестка Милохину приходила в ноябре 2023 года.

В начале октября Mash стало известно, что по месту прописки Милохина в Анапе пришла повестка в армию. Утверждалось, что приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать документ. Однако Тюленев вскоре опроверг эту информацию. По его словам, в сентябре полицейские приходили по адресу прописки Милохина и искали тиктокера, но после этого «ничего не изменилось».