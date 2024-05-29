Стало известно о планах Шольца разрешить Украине бить по России западным оружием

Politico: Шольц разрешит Украине бить по территории России западным оружием

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен разрешить Украине использовать переданное Западом вооружение для ударов по территории России. О планах политика сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

«Человек, знакомый с позицией правительства Германии, также сообщил, не вдаваясь в подробности, что Шольц выступает в пользу использования западного оружия против целей внутри России», — говорится в материале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

Позже Столтенберг также заявил, что альянс не планирует отправлять свой контингент на Украину. Как он утверждает, блок не намерен становиться частью конфликта.