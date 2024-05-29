Стилист оценил новый имидж Ивлеевой фразой «как смыть грязь»

Стилист Александр Данилов оценил новый имидж блогерши Анастасии Ивлеевой фразой «как смыть грязь». Соответствующий комментарий появился на сайте модного издания The Voice.

По его мнению, раньше знаменитость была похожа на Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит Prada», роль которой исполнила американская актриса Мерил Стрип. Однако, после преображения, как считает эксперт, Ивлеева помолодела.

«Как смыть грех? Только преображением себя, (...). Поэтому Настюшка-опасность решила помолодеть и удариться в бега. Сейчас она похожа больше на такую кореянку, азиатку», — отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что Ивлеева поделилась в соцсетях снимками кардинального преображения. На размещенных кадрах она предстала с темными прядями.