Наемник из Франции заявил, что иностранцы едут воевать за ВСУ только ради TikTok

Иностранцы едут воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе Иностранного легиона только ради видео для соцсети TikTok. Об этом заявил французский наемник в эфире телеканала France 2.

«К нам пришло очень много тиктокеров, они приходят, чтобы записывать видео. Я считаю их клоунами, они тратят боеприпасы, которые нужны на фронте», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва знает об участии западных наемников в конфликте на Украине. Российский лидер отметил, что Западу все сложнее скрывать факт потери своих наемников в украинском конфликте.

24 мая стало известно, что офицер французского легиона, воевавший в рядах ВСУ, попал в российский плен в районе Клещеевки. Он находился в очень тяжелом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти ему жизнь.