Тела россиян покрылись язвами после отдыха на популярном курорте Азии

Shot: семья россиян с ребенком поехала на Бали и заразилась загадочной болезнью

Семья россиян поехала на Бали вместе с ребенком и заразилась загадочной болезнью. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Блогерша Анастасия рассказала, что с мужем и сыном два месяца отдыхали на популярном курорте Азии. Все трое подхватили необычный вирус, в результате которого тела туристов покрылись пузырями и язвами.

Медики на индонезийском острове прописали соотечественникам мази и антибиотики, а также запретили им мыться на протяжении двух недель. «Предварительно, это стрептодермия, однако никакое назначенное лечение от этой болячки не помогло», — говорится в сообщении.

Девушка отметила, что при контакте с водой пузыри разрастаются, россияне поменяли уже несколько лекарств, однако результата от них пока нет. Сейчас состояние больных стабильное. Но неподдающаяся лечению инфекция заставила семью возвращаться на родину.

Ранее власти Индонезии захотели запустить прямое авиасообщение на Бали из России. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики азиатской страны Сандиага Уно. По словам чиновника, прямые рейсы на излюбленный курорт россиян могут быть возобновлены уже в грядущем курортном сезоне.