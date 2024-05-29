Украину предупредили о больших проблемах с БПЛА в случае потери Харькова

Полковник Алехин: ВСУ ждут большие проблемы с БПЛА в случае потери Харькова

Военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин предупредил Украину о больших проблемах с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в случае потери Харькова. Об этом сообщает News.ru.

По его словам, в этом городе сосредоточено производство БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Там все заточено на производство и сборку БПЛА самолетного типа и на ремонт техники», — сообщил он.

Ранее украинский пленный Николай Перепаленко рассказал о настроениях ВСУ под Харьковом. По его словам, не все украинские военные хотят защищать областной центр. Он также пожаловался на нехватку боеприпасов и игнорирование командованием просьб о помощи.

До того глава Донецкой народной республики Денис Пушилин раскрыл подробности военных действий близ Харькова. Он рассказал, что задачи взятия города под контроль на данный момент не стоит.