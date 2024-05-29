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21:18, 29 мая 2024Мир

В Белом доме сделали заявление о саммите по Украине в Швейцарии

Белый дом: нельзя будет сказать, что США не участвовали в саммите в Швейцарии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вне зависимости от того, кто будет представлять США на саммите по Украине в Швейцарии, нельзя будет сказать, что Америка там не участвовала. Такое заявление сделали в Белом доме.

«Кто бы ни поехал, нельзя будет сказать, что США там не было», — говорится в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Байден не сможет посетить мирную конференцию по Украине в Швейцарии из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что конкретики по возможному участию президента США Джо Байдена в саммите по Украине в Швейцарии нет. Так она прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру.

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      Евгений Силаев
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