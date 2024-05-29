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08:02, 29 мая 2024Мир

Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену

Белый дом: конкретики по возможному участию Байдена в саммите в Швейцарии нет
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Конкретики по возможному участию президента США Джо Байдена в саммите по Украине в Швейцарии нет. Обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

«Хотя сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики, но мы принимали активное участие, это то, чем мы занимались в связи с этим саммитом», — ответила она на вопрос журналиста об обращении Зеленского к Байдену.

Ранее украинский лидер записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Он призвал глав вышеуказанных государства поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя обращение Зеленского, отметила, что Китай выступает за мирную конференцию, признаваемую и Россией, и Украиной. Дипломат подчеркнула, что Пекин поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса.

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      Семен Александров
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